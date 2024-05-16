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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer! Ezeli rakiple görüşmesi ses getirdi

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Cenk Tosun, Haber

Spor Haberleri

Henüz Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Cenk Tosun'a teklif yağıyor. Yeni sezondaki durağı belli olmayan milli oyuncunun ezeli rakiple görüşmesi gündem oldu.

Beşiktaş'ın henüz yeni sözleşme imzalamadığı Cenk Tosun'a Fenerbahçe'nin yakın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-lacivertliler, yerli kontenjanını rahatlatmak için Cenk Tosun'u gündemine aldı.

Sezon sonu boşa düşecek olan tecrübeli golcünün şartların oluşması durumunda imza atabileceği konuşuluyor.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer! Ezeli rakiple görüşmesi ses getirdi - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORDU

Beşiktaş ile devam etmek isteyen ama istediği kontrat şartlarını henüz bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmaması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımının tek golünü atan Cenk, büyük beğeni toplamıştı.

Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı alamayan Cenk Tosun, 45 resmi maçta 11 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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