Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer! Ezeli rakiple görüşmesi ses getirdi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Mayıs 2024 10:44 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 10:58 - Güncelleme:

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Henüz Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Cenk Tosun'a teklif yağıyor. Yeni sezondaki durağı belli olmayan milli oyuncunun ezeli rakiple görüşmesi gündem oldu.