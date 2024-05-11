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Hasan Arat'tan Beşiktaş camiasına müjde: Geri alacağız

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Spor Haberleri

Beşiktaş Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Kulüp üyelerine seslenen Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, yeni tüzükle ilgili bilgi verdi.

Tüzükte yapılan değişikliklerin faydalı olacağını söyleyen Arat, "Kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzde çağın gerekliliklerine uygun, size verdiğimiz sözlere ve vaatlere uygun, üzerinde profesörlerin çalışarak yaptığı değişiklikler bugün sunulacak. 'Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle' diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi görmemekte ısrar edenler var. Tüzükteki değişikliklerin faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurulumuz ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ MALLARINI GERİ ALACAK

Kulüp kaynakları hakkında konuşan Hasan Arat, "Akaretler'i 2044'e kadar kiralıyorlardı. Fulya'da biliyorsunuz 25 yıllık kiralamalar yapıldı. Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları gayri menkullerimizi 10 yıldan fazla kiralayamaz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı ile konuştum. Yarın kiradaki 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri boşaltılıyor. Çilekli Tesisleri'ni geri alacağız." dedi.

Hasan Arat'tan Beşiktaş camiasına müjde: Geri alacağız - 1. Resim

'ŞÜPHELİ OLARAK ÜYE YAPILMIŞ'

Üyelik hakkında bilgi veren Hasan Arat, "Her kurula minimun iki tane kadın üye şartı getiriliyor. Yeni üye için referans sayısı 35'e yükseltiliyor ki sahte imzalarla üye yapılamasın. Bu kulüpten elinizi çekin. 5 bin 751 üye tüzüğe aykırı ve şüpheli olarak üye yapılmış. Beşiktaş'ta yönetimi Beşiktaş'ın kendisi seçecektir. Gruplardan kimse medet ummasın." açıklamasında bulundu.

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