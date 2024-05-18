Beşiktaş, İtalyan teknik adama teklif götürdü! Sarri Kartal'ı inceleyecek

Başkan Hasan Arat, yeni sezon planlaması ve hedefler hakkında bilgi verdi, 50 milyon avroluk bütçe sundu. Sarri de detaylı inceleme sonrasında geri dönüş yapacağını söyledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sezonun iyi geçmediği Beşiktaş, yeni sezon için ince eleyip sık dokuyor. Özellikle yönetim değişikliği sonrası teknik adam konusunda yaşanan değişimler takıma olumsuz yansımıştı. Benzer bir durumu yaşamak istemeyen Hasan Arat yönetimi, yeni hoca konusunda görüşmelerine devam ediyor. İşte bunlardan sıcak olanı ise Lazio ile yolları ayrılan Maurizio Sarri konusunda yaşananlar. Başkan Arat, Roma’da Sarri ile bir araya geldi ve teklifini iletti. Yeni sezon planlaması hakkında bilgi veren Arat, İtalyan hocaya 50 milyon avroluk da transfer bütçesi sundu.

Yönetimde oylanacak

Ki bu bütçenin gönderilecek isimlerden gelecek paraya göre artabileceği de vurgulandı. Daha önce Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşan Sarri de kulüp hakkında detaylı bir inceleme sonrasında durum değerlendirmesi yapıp geri döneceğini belirtti. Başka talipleri de olan tecrübeli teknik adama siyah beyazlı yönetimin düşündüğü yıllık ücret 3 milyon avro civarı. Yönetim, perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası (Sarri dahil) görüşülen ve hazırda bekleyen teknik adamları yönetim kurulunda oylamaya burada sunacak, nihai karar verilecek.

SHEFFİELD İSTİYOR

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen oyunculardan Joe Worrall’a İngiltere’den talip çıktı. Sheffield United, bonservisi Nottingham Forest’ta olan savunma oyuncusu Worrall’ı transfer listesine aldı. İngiliz oyuncu siyah beyazlı takımda altı lig maçında görev aldı.

MARSİLYA GERİ VERECEK

Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği oyunculardan birisi olan Jean Onana için Fransa’dan kötü haber geldi. Marsilya, Beşiktaş’tan kiraladığı Kamerunlu ön liberonun 4,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.