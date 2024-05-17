Beşiktaş'tan şok sakatlık açıklaması! Hatayspor'a karşı yok, Trabzonspor finaline belki...

Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Jackson Muleka'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu Türkiye Kupası finaline yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Demokratik Kongolu golcünün sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'a karşı 23 Mayıs'ta Türkiye Kupası finaline çıkacak olan Beşiktaş'ta Muleka'nın oynama ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi.

Öte yandan Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş - Hatayspor maçı yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.