Fenerbahçe'de güçlü bir yönetim kurmak isteyen Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'ya yönetime girmesi için teklif yaptığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası adaylıktan çekildi. Mevcut Başkan Ali Koç ise yeniden adaylığını duyurdu. Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına girecek Ali Koç ise yeni yönetiminde güçlü isimlere yer vermeyi hedefliyor.

ACUN ILICALI, ALİ KOÇ'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaşırken Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı. Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek seçimde adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, Ali Koç'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

Ali Koç'un yönetime girmesi için teklif yaptığı isimlerden birisi ise Acun Ilıcalı oldu.

SportsDigitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girdi.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM TARİHİ

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.