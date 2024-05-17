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Robin van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Artık Heerenveen'i çalıştıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Robin van Persie&#039;nin yeni takımı belli oldu! Artık Heerenveen&#039;i çalıştıracak
Futbol, Robin Van Persie, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.

Robin van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Artık Heerenveen'i çalıştıracak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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