Robin van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Artık Heerenveen'i çalıştıracak

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.