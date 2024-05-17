Hakan Çalhanoğlu isyan etti: Dışlanmış gibi hissediyorum, içimi acıtıyor

İtalya Serie A'da Inter ile şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'de kendisini dışlanmış gibi hissettiğini söyleyerek sitem etti.

Inter'de forma giyen Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da yaşadığı lig şampiyonluğunu değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, "Bir rüya gerçekleşti, 7 yıl sonra ilk defa şampiyonluğu kazandığım için çok mutluyum. Uzun süredir bekliyordum bu kupayı. Takım olarak, tüm Inter ailesi olarak bizim için çok önemliydi bu sene. Çok güzel bir şey aslında. Benim amacım her zaman Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Sanırım bir Türk oyuncu olarak en fazla maça çıkan oyuncuyum şu an İtalya'da." ifadelerini kullandı.

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"Bu benim üçüncü Avrupa Şampiyonası olacak. İlk iki turnuva pek iyi geçmedi. İnşallah üçüncüsü aralarında en iyisi olur. Benim için çok önemli. Çünkü bu sene bu iyi performansım ve isteğimle turnuvada da takım arkadaşlarımla beraber bir şeyleri kanıtlamak istiyoruz. Sadece ben değil, diğer arkadaşlarım da kupa kazandı. Bu bizim için çok önemli. Bu motivasyonu takıma yönlendirirsek bizim için çok iyi olur. Çok çalışmamız gerekiyor. Milletimiz mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

HAKAN ÇALHANOĞLU: EN İYİSİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

"Bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri ve Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oyuncular. Benim bir tek o eksiğim var şu an. Ama onun dışında ben onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Öyle hissediyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirdim. Sağolsun Simone İnzaghi o pozisyonda beni gördü. Brozovic gittikten sonra o rolü üstlendim ve mutluyum. Daha da hala gelişiyorum."

HAKAN ÇALHANOĞLU: KENDİ ÜLKEME GELDİĞİMDE DIŞLANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

"Bizim milletimiz hala kafalarında eski Hakan'ı düşünüyor 10 numara olarak. Artık o pozisyonda değilim. Arkada oyun kuran, oyunu yöneten bir Hakan var ve mücadele eden, ikili mücadeleye giren bir Hakan var. Bunlar bende eskiden yoktu. Aslında beni şu üzüyor: Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor, bir evlatları gibi görüyorlar."

"Kendi ülkeme geldiğim zaman dışlanmış gibi hissediyorum kendimi. Bazen okuduğum yorumlarda falan böyle acıyor içim. Kendi milletinden, kendi kanından negatif eleştiri geldiği zaman ister istemez insan üzülüyor. Ben Milli Takım'ı seçtiğim zamanda hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana 'Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın ve daha büyük kupalar kazanırsın' dediler. Ben 'Hayır, ben bunu Milli Takım formasıyla yapmak istiyorum, ben zoru başarmak istiyorum' dedim. Bu Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Benim ne kadar Türkiye'yi sevdiğimi ve milletime bağlı olduğumu bilmelerini istiyorum. Her zaman soyunma odasında bile Türk şarkılarını açarım. Hiçbir zaman orayı unutmam. Rengimizi hep göstermeye çalışıyorum."

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