Ligin dibinde can pazarı! Avrupa hesapları ve kümede kalma savaşı...

Düşme hattında Ankaragücü-Pendik, Gaziantep-Karagümrük maçları ‘6 puanlık’ maçlar olacak. Lig üçüncülüğü için de Başakşehir-Trabzon maçı belirleyici olacak...

Süper Lig’de heyecan dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor. Evinde yarın akşam Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Ancak bu akşam ligde küme düşme hattını ve Avrupa hedefindeki takımları yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmalar oynanacak. Ligi üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne gitmek isteyen Trabzonspor ile Başakşehir bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor mağlup olursa ikili averajda rakibinin gerisine düşecek.

ATEŞ HATTINDA ZOR MAÇLAR

Süper Lig’de son iki haftaya girilirken küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. İstanbulspor’un bir alt lige düşmesi 33. haftada kesinleşmişti. Ligden düşecek son üç takım henüz belli olmadı. Ateş hattındaki Ankaragücü-Pendikspor ile Gaziantep FK-Karagümrük maçları ‘6 puanlık’ karşılaşma niteliğinde. Düşme hattındaki Hatayspor, Avrupa kupalarını kovalayan Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Kâbus görmek istemeyen Konyaspor ise Kayserispor’a misafir olacak.