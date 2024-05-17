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Jürgen Klopp'un yerine geliyor! Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu

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Jürgen Klopp&#039;un yerine geliyor! Liverpool&#039;un yeni teknik direktörü belli oldu
Liverpool, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezonda Jürgen Klopp ile yola devam etmeyecek olan ,Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot oldu. Hollandalı antrenör ilk defa ülkesinden ayrı bir takımı çalıştıracak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni sezondaki teknik direktörü Arne Slot oldu.

Feyenoord'u çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, basın toplantısı düzenleyerek, "Gelecek sezon Liverpool'un yeni menajeri olacağımı doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp'un yerine geliyor! Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu - 1. Resim

ARNE SLOT BİR İLK YAŞAYACAK

Sezonun çıkış yapan teknik direktörlerinden olan Arne Slot, ilk defa İngiltere'de çalışacak.

Hollandalı hoca, Zwolle'de altyapı antrenörlüğü, Cambuur'da ise yardımcı antrenörlük yapmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini Alkmaar'da yaşayan 45 yaşındaki teknik adam, 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Feyenoord ile geçen sezon lig şampiyonluğunu bu sezon ise Hollanda Kupası'nı kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
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