Jürgen Klopp'un yerine geliyor! Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 17 Mayıs 2024 18:26 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 18:28 - Güncelleme:

Liverpool, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezonda Jürgen Klopp ile yola devam etmeyecek olan ,Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot oldu. Hollandalı antrenör ilk defa ülkesinden ayrı bir takımı çalıştıracak.