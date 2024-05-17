Arsenal'den Arda Güler'e dudak uçuklatan teklif! Real Madrid'den ret

Arda Güler, şanssız başlayan kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Güler forma şansı bulmaya başlamasıyla Premier Lig'in devlerinden Arsenal'in radarına girdi. İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler, kariyerine şanssız başlamıştı.

Sezon başında art arda yaşadığı sakatlıklarla bir türlü formasına kavuşamayan genç isim, Real Madrid'de oynamak için 2024 yılını bekledi. Sakatlığını atlatan milli oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yavaş yavaş forma vermesi üzerine form tutmaya başladı.

Real Madrid'de son dönemdeki performansıyla taraftarın beğenisini toplayan Arda Güler ile ilgili gündem olan haberler çıkmaya devam ediyor.

ARSENAL PEŞİNDE

İspanyol ekibiyle çıktığı son 4 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 19 yaşındaki futbolcu, yükselen performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden Arsenal'i peşine taktı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler için yaptığı dev teklifi reddetti.

Haberde, İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü için takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

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MADRİD FORMASIYLA 4 GOL ATTI

2029 yılına kadar Real Madrid'le sözleşmesi devam eden hücum oyuncusu, bu sezon eflatun-beyazlı formayı 11 maçta giydi.

Bu karşılaşmalarda toplamda 350 dakika sahada kalan Arda, 4 kez gol sevinci yaşadı.