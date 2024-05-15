Arda Güler'in golüne kayıtsız kalmadı! Ancelotti'den övgü dolu sözler

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in bir gol kaydederek skora katkı verdiği Alaves karşılaşması sonrası milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

La Liga'nın 36'ncı haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Alaves ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta eflatun beyazlı ekip, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ancak forma şansını son haftalarda yakalayan Arda Güler, bu maçta da gündem oldu. 81'inci dakikada sahneye çıkan milli isim, skoru tayin eden golü kaydetti.

"TOP ONA AŞIK"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık."

"FİNALDEN SONRA GEREKEN ŞEYLERİ KONUŞACAĞIZ"

Toni Kroos'un geleceğine de değinen Ancelotti, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Toni Kroos'un geleceği? Kimse endişeli değil. Odak noktamız Şampiyonlar Ligi finali. Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız. Toni Kroos'un Ballon d'Or almasını isterim ama bu çok zor. Ya da belki... Her şey olabilir. Bu yaz EURO var, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ve Almanya ile EURO'yu kazanırsa... Ballon D'Or için savaşabilir."