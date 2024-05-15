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Arda Güler atmaya devam ediyor! Ancelotti'nin gol sonrası tepkisi dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler atmaya devam ediyor! Ancelotti&#039;nin gol sonrası tepkisi dikkat çekti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Alaves'i 5-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in son golünü kaydetti.

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, sahasında Alaves'i ağırladı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, skoru belirleyen isim oldu.

ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ

Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.

ANCELOTTİ'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in attığı golün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

Arda Güler atmaya devam ediyor! Ancelotti'nin gol sonrası tepkisi dikkat çekti - 1. Resim

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Karşılaşmanın 62.dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 81.dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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