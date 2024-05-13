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İspanyolca röportaj veren Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını şaşırttı

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İspanyolca röportaj veren Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını şaşırttı

Spor Haberleri

İspanya La Liga'da şampiyonluk yaşayan Türk futbolcu Arda Güler, şehir merkezinde yapılan kutlamalarda İspanyolca röportaj verdi.

Dünya devi Real Madrid'de ilk La Liga şampiyonluğunu yaşayan Arda Güler, kısa sürede ülkeye adapte oldu.

En yakın arkadaşı olarak gördüğü Brahim Diaz ile beraber takım otobüsünde röportaj veren Arda , İspanyolcasıyla mest etti.

Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki yıldız, "Buraya geldiğim için, Madrid'de olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arda'yı öven Brahim Diaz ise "Arda benim küçük kardeşim gibi. Biz her zaman birlikteyiz. Bir aile gibiyiz." dedi.

 

İLK SENESİNDE 2 KUPA KAZANDI

Sezon başı 20 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kısa sürede 2 kupa kazandı.

İspanya Süper Kupa ve La Liga'yı kazanan Arda, Şampiyonlar Ligi zaferini de yaşayabilir.

Real Madrid, Londra'da oynanacak finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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