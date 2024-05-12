Arda Güler İspanya'da dillerden düşmüyor! İspanyol basınından Arda Güler'e övgü dolu sözler...

Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Arda Güler, La Liga'nın 35. haftasında takımının Granada ile oynadığı karşılaşmada ağları sarsmayı başardı. Mücadelede 1 gol atan yıldız oyuncuyu İspanyol basını öve öve bitiremedi.

Real Madrid'in deplasmanda Granada ile oynadığı La Liga maçında Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezonun başından beri pek şans bulamayan Güler, sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, 19 yaşındaki milli futbolcunun performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

İSPANYOL BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMİYOR

AS gazetesinde yer alan habere göre, Arda Güler'in olağanüstü bir futbolcu olduğu vurgulandı. 19 yaşındaki oyuncu için "Bu genç adam gerçekten özel. Arda Güler, muhteşem bir gol attı. Türk futbolcusu, geçen hafta San Sebastian'da yaptığı gibi bu hafta da Granada'ya karşı harika bir gol attı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Depor'da yazılan bir haberde genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi değerlendirdiği ve bitiriciliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu:

"Arda Güler, topu ustaca kontrol etti ve mükemmel bir vuruşla kaleyi buldu. Granada kalecisi bu şut karşısında çaresiz kaldı. Arda, ligde oynadığı toplam 210 dakikada sezon boyunca biriktirdiği deneyimini sergiledi." denildi.

YAKINDAN TAKİP ETMEK GEREK

Marca'nın haberinde genç futbolcunun çok özel bir yeteneğe sahip olduğu vurgulandı.

"Bu sezon fazla şans bulamadı ancak oynadığı her dakikada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligdeki üç golü istatistiklerle konuşsa da asıl etkileyici olan oyun tarzı ve potansiyeli. 19 yaşındaki bu genç Türk futbolcuyu yakından takip etmek gerekiyor."