Aziz Yıldırım'a rakip olan Ali Koç, seçim imzalarını teslim etti! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayarak gerekli imzaları topladı.

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti.

Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına teslim edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."