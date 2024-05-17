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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılınçsoy'un acı günü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın genç yıldızı Semih Kılınçsoy&#039;un acı günü
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy, Vefat, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılınçsoy'un dedesi vefat etti. Cenaze, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde paylaşılan vefat ve başsağlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin'in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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