Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyon Galatasaray yeni sezon öncesi tam randımanlı ilerlemiyor. İhtiyaç duyulan bölgelere takviye yapamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yine elindeki malzemelerle en iyi yemeği yapmaya mecbur kaldı!.. Tecrübeli teknik adam mevcut kadrodaki isimleri farklı bölgelerde deneyerek en iyisine ulaşmaya çalışıyor fakat şu an ortaya çıkan tablo da pek iç açıcı değil. Geçen sezonun son bölümünde defansif orta saha olarak çok faydalı olan Donk’a stoperdeki açığı gidermek için görev veren Terim, bu savunma kurgusundan da pek memnun kalmadı ve Tunus’ta oynanan maçta da savunma zaafı yine ortaya çıktı.



Elinizi çabuk tutun

Linnes’i de sağ açıkta deneyen Fatih Terim, Ahmet Çalık’ı sağ bekte Muğdat, Onyekuru ve Sinan’ı da en uçta görmek istedi. Belhanda ile Feghouli’yi de 8,5 numarada sahaya monte eden tecrübeli teknik adam bu orta saha şekliyle de çok iyi sonuçlar elde edemedi. Yönetimden elini çabuk tutmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü, B ve C planlarını denemeye devam edecek. Ancak transferin şart olduğunu da yöneticilere yeniden ileten Terim, Ndiaye ve stoper transferinin bir an önce bitirilmesini talep ederken, lige iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

KONSANTRASYON!

Galatasaray’ın tecrübeli teknik patronu Fatih Terim, Tunus ekibi Club Africain maçı sonrası bazı oyuncuların konsantrasyon problemi yaşadığına dikkat çekti. Terim “Bazı arkadaşlarımızın biraz daha fazla konsantre olması gerekiyor. Bu, seyredenler tarafından da görüldü” ifadelerini kullandı.