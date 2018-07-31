Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da eski başkan ve yeni başkan arasında süren borç tartışması devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın yerine gelen ve borcun görünenden farklı olduğunu belirtip “620 milyon avro” diyen Ali Koç’a cevap var. Suskunluğunu bozan ve yazılı açıklamada bulunan Yıldırım, borç ve diğer konulara değindi. “Tarihimizi inkar etmeyin, üniversite projemizi hayata geçirin” diyen Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Sayın Ali Koç ‘Camiaya Sesleniş’ konuşmasında 2012’den başlayan ve sonrasında negatife doğru giden dönem..DE zararların olduğunu isabetle ifade etti. Ancak sonrasında önemli tespitlerden uzaklaştı, ‘kötü yönetimler’ ve ‘yanlışta ısrar’ şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi ve sürekli bu yönde açıklamalar yaptı. Evet yönetimsel doğrularım gibi yanlışlarım da vardır. Ancak ekonomik tablodaki negatif durumu anlatırken 3 Temmuz Kumpası ve FETÖ organizasyonundan bahsetmemek Fenerbahçe’ye zarar vermektedir.



Özlenen Fenerbahçe

3 Haziran 2018’de 2017 yılı Mali Genel Kurulu yapıldı. Hiç kimse mali işlem ve kayıtlarımızın yüksek standartları ve doğruluğu hususunda en küçük bir şüphe duymasın. Sayın Koç sadece borçlar üzerinden bir değerlendirme yapmış ve bu yüzden mali yapıyı olduğundan daha olumsuz bir şekilde açıklamıştır. Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 31.12.2017 tarihi itibarıyla daha önce de beyan ettiğim gibi 429 milyon avrodur. Döviz kurundaki dalgalanma da bunda etkilidir ve bu UEFA tarafından da kabul görmektedir. Denizbank ve Vakıfbank rehinleri Ali Koç’un yöneticilik yıllarında da vardı. Sayın Ali Koç’un sunduğu abartılı rakamlar ve olduğundan daha olumsuz şekilde gösterme girişimi kulübün itibarını zedelemektedir. Neticede başkanlık yarışı bitti. Sayın Ali Koç ve arkadaşları büyük bir teveccüh ile seçildi. Artık sistematik olarak şahsımı karalamaya, itibarsızlaştırmaya bir son verilmesi gereklidir. Fenerbahçe taraftarı olarak yegane beklentim, vaatlerine uygun olarak, yeni yönetimimizin, Fenerbahçe’yi her vesileyle ve özlemle yad ettikleri geçmiş günlerimizdeki başarılara bir an önce kavuşturmalarıdır.

SOLDADO DÖNDÜ

F.Bahçe dün çift kale maçın ardından taktik çalışma yaptı. Elinden ameliyat olan Soldado’nun takıma katılması moralleri yükseltti.

Janssen umudu

Yeni sezon öncesinde elinde forvet orijinli bir tek Soldado olan Fenerbahçe, bir takviye daha yapacak. Listenin başında olan ve yolu gözlenen isim ise geçen sezon Tottenham’dan kiralanan Vincent Janssen. 18 maçta 5 gol ve 4 asistle oynayan ve sakatlıklarla boğuşan Hollandalı oyuncunun da gönlünde Fenerbahçe var. O da bir an önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sarı-lacivertliler Jannsen’i yine kiralamak istiyor.



Benfica takibi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda mücadele veren Benfica’ya, Fenerbahçe’den yakın takip. Cocu ve yardımcıları, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçı 7 Ağustos’ta yapacakları Portekiz ekibinin maçlarını detaylı şekilde analiz ediyor. Turnuva maçında Dortmund’u (2-2) penaltılarla yenen, Juventus’a da (1-1) yine penaltılarla kaybeden Benfica yarın aynı organizasyonda Lyon ile karşılaşacak.

150+1 milyon euro sözünü tutacaktır!

Aziz Yıldırım, seçim sürecinde üyelere verilen 150 milyon avroluk (Sonra TL’ye dönmüştü) kaynak girişi ve hibe konusuna değinerek “Bu kaynağın bir boyutunun ve bir kısmının sponsorluklardan sağlanacak olmasının sebebi, hem nakit akışını sağlamak hem de UEFA mali Fair Play sözleşmesine uygun kar/zarar neticesine ulaşabilmekti. Sayın Koç, 50 milyon dolar hibe edecek, ilave olarak kısa vadeli banka kredisi olarak 50 milyon dolar yeni borç ve Factoring yolu ile 50 milyon dolar yeni borç temin ederek, toplam 150 milyon dolar kaynak oluşturacak. Sayın Koç’un benim 150 milyon avro karşılıksız hibe vaadim üzerine söylemiş olduğu 150+1 sözünü ilerleyen yıllarda yerine getireceğimi düşünüyorum” dedi.