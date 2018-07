Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Bafétimbi Gomis ile yaşanan zam krizinin yankıları sürüyor. Fransız futbolcuyla yöneticiler arasında soğuk rüzgârlar esmeye devam ederken, taraftarlar arasında bağlar iyice zedelendi. Gomis’in menajeri Mendy ile birkaç gün içerisinde masaya oturacak sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın danışmanından gelen teklifleri masaya yatırmasını isteyecek. Gomis konusunu bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların kapısı bir zam isteğiyle daha çalındı. Garry Rodrigues’in menajeri Sunir Patel, takım içinde maaş dengesizliği olduğunu ifade edip “Şu an Galatasaray’ın en önemli futbolcusu Rodrigues, daha çok alması gerekiyor, en azında diğer 11 oyuncularının seviyesinde olmalı” diye konuştu. Yönetim ise bu talebi anında reddetti.



Sadece Sinan’a

Sarı-kırmızılı yetkililer, Galatasaray’ın dünya kulübü olduğunu, Rodrigues’in gelişiminde Galatasaray’ın çok büyük katkısı bulunduğunu menajerine aktardıktan sonra “Takımdaki diğer oyuncuların sözleşmesini de bizim yönetimimiz yapmadı. Rodrigues’in maaşında 3 milyon avrolara çıkmamız mümkün değil” sözleriyle talebe olumsuz cevap verdi. Galatasaray’da sözleşmesine iyileştirme yapılacak tek isim ise Sinan Gümüş. Çünkü, 24 yaşındaki futbolcunun maaşı as oyuncuların ortalamasının çok altında ve Sinan’a yapılacak zam, yönetimi çok fazla zorlamayacak. Yönetim, yaza girilmeden Sinan’a bunun sözünü de vermişti. > Burhan Can Terzi

Andre Silva kiralanıyor!

Galatasaray, golcü transferinde mutlu sona yakın. Andre Silva’nın peşinde koşan sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Milan’ın yöneticilerini Fatih Terim’in devreye girmesiyle ikna etti. Tecrübeli teknik adam, eski takımı Milan’daki yöneticilerle doğrudan görüşerek işi çözdü. İtalyanlar “Oyuncu sizindir” tavrıyla kiralama işlemine onay verdi. Sarı-kırmızılılar, piyasa değeri 22 milyon avro olan futbolcuyu için 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Tabii öncelikli olarak yönetimin Bafétimbi Gomis’i satması gerekiyor.

Rakip Yunan AEK

Galatasaray, bugün deplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile özel maç yapacak. Atina Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 20.00’de ve Smart Spor ekranlarında. Sarı-kırmızılılar, özel maçlarda İsviçre’nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV’ye 3-1, İspanya ekibi Valencia’ya ise 2-1 yenilmişti. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain’i 1-0 ile geçmişti.



Denayer yaklaşıyor

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer harekatı sürüyor. Yeni isimleri kadrosuna katmak için oldukça titiz bir çalışma gerçekleştiren G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, Jason Denayer için görüşmeler devam ediyor. Manchester City yetkililerine “Galatasaray’da başka kulübe gitmem” resti çeken Belçikalı savunmacının transferinin bu hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Muslera sevindirdi

Galatasaray’da son günlerde hakkında transfer iddiaları çıkan Fernando Muslera taraftara derin bir “oh” çektirdi. Teknik direktör Fatih Terim’in kırmızı çizgilerinden olan Uruguaylı file bekçisi yeni sezon öncesi Florya’ya geldi. 2011 yılında bu yana Galatasaray’ın kalesini koruyan ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine en fazla kupa kazanan (11) yabancı olarak geçen Muslera, yeni sezonda da görevini sürdürecek.