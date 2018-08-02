Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere’nin Arsenal ve Chelsea takımları İrlanda’nın başkenti Dublin’de karşı karşıya geldi.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea’nin golünü 5. dakikada Antonio Rüdiger atarken, Arsenal’a beraberliği 90. dakikada Alexandre Lacazette getirdi. Penaltı atışlarına gidilen maçı Arsenal, 6-5 kazandı.

Chelsea’nin İspanyol golcüsü Alvaro Morata, 15. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Arsenal’da 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, takımının 5. penaltısını gole çevirdi.

Avrupa’nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya’dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa’dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz’den Benfica kulüpleri katılıyor.