Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz ve Umut Nayir’in imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Orman, öncelikle futboldaki nezaket ve huzur ortamına dikkat çekti. Geçtiğimiz sezonlarda yarış içinde oldukları Galatasaray ve Başakşehir ile en ufak bir konuda gerginlik ve tartışmaya yaşamadıklarını ama Fenerbahçe ile aralarında gerginlikler olduğunu belirten Başkan Orman, sarı-lacivertliler ile aralarında artık bir sıkıntı kalmadığını söyledi. Sadece Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında değil, futbolda genel olarak pozitif bir hava oluştuğunu söyleyen Orman “Bunu Ali Bey’e (Ali Koç) borçluyuz. Kulüpler Birliğinde huzur var. Ali Koç egosuz bir şekilde bizim ile ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kendisine teşekkür de ettim. İnşallah ilişkilerimiz böyle devam edecek” dedi.

Gomez’i istemiyoruz

Transfer konularına da değinen Başkan Fikret Orman, transferden daha çok futbolcu satan bir kulüp haline geldikleri şeklindeki soruyu “Futbolcu satışından daha önemlisi, nereye satıldığıdır. Avrupa’nın en önemli futbol ülkesine oyuncular satıyoruz. Eskiden Avrupa, Türkiye ve Katar’dı. Şimdi Türkiye’den Avrupa’ya gidiyorlar. Biz hiç bir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Biz şampiyon olmak istiyoruz” sözleriyle cevapladı. Mario Gomez’in yeniden transfer edileceği şeklindeki iddiaları da yalanlayan Orman “Gomez’in kendisi gitmek istedi. Biz kalmasını çok istedik. Bana ‘Gelmek istiyorum’ diye bir talebi olmadı ve şu anda öyle bir niyetimiz de yok. Beşiktaş’ta 1 sene oynadı ve Ferdinand gibi 1.000 senelik sevgi sağladı” dedi. Başkan Orman şu anda golcü değil ofansif orta saha transferine yoğunlaştıklarını da sözlerine ekledi.

İSİM VEREMEM

Transferde ilgilendikleri oyuncular olduğunu belirten Fikret Orman “Oyuncu ismi vermem doğru değil” dedi. Beşiktaş’ın kadrosunun fazla geniş olduğunu da hatırlatan Başkan “Şu anda santrafor bölgesinde Negredo, Love, Mustafa, Larin, Umut, Güven var. Birileri gidecek ki, mantık oluşturalım. 31 Ağustos’a kadar vaktimiz var. Acelemiz yok” ifadesini kullandı.

Tolga, Fabri’den daha iyi

“Göreceksiniz Tolga çok önemli işlere imza atacak ve başarılı bir sezon geçirecek”

Fabri’nin Fulham’a transferinden sonra yeni kaleci için çok fazla düşünmediklerini açıklayan Başkan Fikret Orman, Tolga Zengin’in, İngiltere’ye giden Fabri’den daha iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Orman, teknik heyetin düşüncesinin de aynı olduğunu ekledi. Tecrübeli kalecinin geçmişte yediği bir hatalı golden sonra taraftarın gözünden kısa süreliğine düştüğünü hatırlatan Orman “Göreceksiniz, Tolga çok önemli işlere imza atacak ve çok başarılı bir sezon geçirecek” ifadelerini kullandı.