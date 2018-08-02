Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında B36 Torshavn ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk maçta alışık olmadıkları hava ve stat şartlarına ve sezonun ilk ciddi maçına çıkmalarına rağmen avantajlı bir skor elde ettiklerini hatırlatan Güneş, Vodafone Park’ta da galibiyetle birlikte güzel futbol sergilemek istediklerini söyledi. Kendi seyircilerinin önünde bu sezon ilk defa sahaya çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Stada gelen taraftarlarımıza galibiyetle birlikte güzel futbol da izlemek istiyoruz. Sezona ‘Merhaba’ derken bizim her zaman yanımızda olan taraftarlarımızın yüzünü güldürmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca rakip takım B36 Torshavn’ın yarı profesyonel oyunculardan kurulu olmasına rağmen çok iyi mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

DORUKHAN TOKGÖZ

“Beşiktaş gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Güzel işler yapacağıma inanıyorum ve şampiyon kadrodaki isimlerden biri olmak istiyorum.”

UMUT NAYİR

“Hepsinin hayat hikâyesinden bir şey çıkararak kendi hikâyemi yazmak istiyorum. İlhan Hoca’yla ekstra idmanlar yapabildik. Benim için faydalı olacak.”

GÜVEN YALÇIN

“Oğuzhan Özyakup gibi olmaya çalışıyorum. Onu örnek alıyorum. Daha iyisini yapmaya çalışacağım. Beşiktaş’ın başarısına katkıda bulunacağım.”

ENZO ROCO

“Stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Forma rekabetine hazırım. Buradaki oyuncular dünya çapında, hepsinden bir şey öğreneceğimi düşünüyorum.”

Kara Kartal tura çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Beşiktaş bugün saat 21:00’de Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı misafir edecek. İlk maçta rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Vodafone Park’taki maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Carlos Xistra yönetecek. Beşiktaş’ın bu turu geçmesinin ardından bir sonraki turda rakibinin, ilk maçta Lilleström’ı 4-0 mağlup eden LASK Linz’in olması bekleniyor.