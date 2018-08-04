Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezona sıkıntılarla başlayan Beşiktaş bir gecede kendine geldi. B36 Torshavn karşısında alınan 6-0’lık galibiyet camiaya ilaç oldu. Golcü transferi beklenirken Larin’in 3 gol atması taraftarları heyecanlandırdı. Çektiği son 7 şutun 5’inde fileleri havalandırmayı başaran Kanadalı oyuncu âdeta ‘Yeni golcü transferine gerek yok’ dedi. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncu fizik olarak da oldukça güçlüydü ve takımın yeni sezonda as golcüsü olabileceğinin sinyallerini verdi. En az Larin kadar taraftarları heyecanlandıran bir başka isim ise Jeremain Lens oldu. Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı oyuncu son 2 maçta 3 asist ve 1 gol atarak yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapmış oldu.

Göz doldurdular

Caner Erkin de lakabına yakışır bir şekilde sezona fişek gibi girdi. B36 Torshavn maçında attığı 1 golün yanı sıra, adrese teslim ortalarıyla 2 asist yapan tecrübeli futbolcu göz doldurdu. Caner ayrıca ikinci yarıda orta sahanın solunda daha başarılı bir performans çizerek Teknik Direktör Şenol Güneş’e de mesaj vermiş oldu. Beşiktaş’ın yeni transferi gözüyle bakılan Gökhan Töre ise son 30 dakikada oyuna girdi ve futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Sakatlıktan kurtulan 26 yaşındaki oyuncu, sürekli dikine oynayarak rakip savunmayı yıprattı ve 5. golün de asistini yapan isimdi. Maç sonu taraftarlara üçlü çektirme lütfu da ona layık görüldü.

NUMARA 1

Geçen sezonun devre arasında Atiba’nın tavsiyesi üzerine alınan Cyle Larin yeni sezon öncesi Negredo ve Vagner Love gibi kariyerli isimlerden formayı kaptı. Süre aldığı maçlarda da şansını iyi kullanması nokta atışları yapması onu Şenol Güneş’in gözünde şu an için 1 numaralı forvet yaptı. Larin, saha içinde fazla etkin görünmemesine rağmen doğru yerde ve zamanda olup iş bitirici özelliğini gösteriyor.