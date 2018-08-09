Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramil Guliyev kimdir? sorusu milli atletin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede Avrupa Şampiyonu olması sonrasında merak edilir oldu. İşte Ramil Guliyev kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının cevapları...

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev (d. Ramil Eldar oğlu Quliyev, 29 Mayıs 1990, Bakü), Azerbaycan kökenli Türk sprint atleti. 2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu. Antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışına çıkan Fenerbehçe sporcusu Ramil Guliyev Dünya Şampiyonu olmuştu.

2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Milli atlet Ramil Guliyev 200 metrede 19.76 derecesiyle altın madalya kazandı.