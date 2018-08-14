Zor ama imkânsız değil. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam kritik bir sınavı var temsilcimiz Fenerbahçe’nin. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren ve istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen ilk maçta iyi bir görüntü sergilemişti. Portekiz’deki maçta Benfica’ya 1-0 mağlup olan Kanarya bugün hesabı kesmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Temsilcimizin bir üst tura çıkıp play-off oynayabilmesi için Benfica’yı 2 farklı yenmesi gerekiyor. 1-0 kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmada da skor değişmezse penaltı atışları tur atlayan ekibi belirleyecek. Turu geçen taraf play-off etabında PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. O eşleşmede ilk maçı PAOK 3-2 kazanmıştı.
MAÇ: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme
STAT: Ülker
HAKEM: Slavko Vincic (Sloven)
SAKAT: Yok
CEZALI: Josef (F.Bahçe)