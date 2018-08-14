Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor ama imkânsız değil. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam kritik bir sınavı var temsilcimiz Fenerbahçe’nin. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren ve istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen ilk maçta iyi bir görüntü sergilemişti. Portekiz’deki maçta Benfica’ya 1-0 mağlup olan Kanarya bugün hesabı kesmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Temsilcimizin bir üst tura çıkıp play-off oynayabilmesi için Benfica’yı 2 farklı yenmesi gerekiyor. 1-0 kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmada da skor değişmezse penaltı atışları tur atlayan ekibi belirleyecek. Turu geçen taraf play-off etabında PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. O eşleşmede ilk maçı PAOK 3-2 kazanmıştı.

MAÇ: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

STAT: Ülker

HAKEM: Slavko Vincic (Sloven)

SAKAT: Yok

CEZALI: Josef (F.Bahçe)