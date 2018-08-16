Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Oynadığı resmî maçlar sonrasında acilen transfere ihtiyacı olduğu gözlenen Galatasaray’da, İngiltere harekâtı tamamlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Badou Ndiaye ve Jason Denayer için yeni sefer düzenleyen sarı-kırmızılılar, Ndiaye konusunu çözüme kavuşturmuştu. Galatasaray yönetimi Stoke City ile 2 milyon avroya anlaşmış, Ndiaye’nin de onay vermesiyle birlikte iş resmî imzaya kalmıştı. Transfer harekâtı sürerken, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve sarı-kırmızılılar yayın gelirinin tek sahibi olup ekstra 9 milyon avro daha kazandı. Sarı-kırmızılı yöneticilere bu ekstra para ilaç etkisi yaparken, hiç hız kesmeden Denayer için de masaya oturuldu.

1,5 milyon avroya çıkıldı

Geçen sezon 500 bin avroya kiraladığı Jason Denayer’i bu sezon bonservisiyle satmak isteyen Manchester Cityli yöneticilere, UEFA’nın Finansal Fair Play kuşatması altında olduklarını hatırlatan sarı-kırmızılı idareciler, oyuncuyu yeniden kiralamak istediklerini ileterek, rakamı yükseltebileceklerini dile getirdi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro teklif etti. Bu teklife olumlu bakan Cityli yetkililerin pazartesi gününe kadar net cevap vereceği ifade edildi. Galatasaray Yönetimi, bu iki transferi bir an önce sonlandırarak teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürmek istiyor.

Yalan söylemedim!

Ayrılması an meselesi olan Gomis dün sosyal medyadan bireysel antrenmanının videosunu yayınlarken taraftara, “Asla yalan söylemedim. Size söz çok çalışacağım” notunu ekledi.

Gomis gidiyor mu?

Galatasaray’da zam isteği sebebiyle uzun süredir kriz halinde olunan Bafetimbi Gomis Arabistan yolunda... Al Hilal kulübüyle yapılan görüşmelerde, sarı-kırmızılılar 7.5 milyon avroluk teklifi kabul etmemişti. S. Arabistan ekibi 11 milyon avroya kadar çıkınca sarı-kırmızılılar ikna oldu. Gomis, menajeri ve iki kulüp temsilcileriyle yapılacak zirvenin ardından son karar verilecek.

Belhanda yeniden 11’e

Fatih Terim, A.Gücü maçında 11’de başlatmadığı Belhanda’yı Göztepe karşısında doğrudan oynatmayı planlıyor. Ankara’da hücum organizasyonlarının yetersiz kaldığını tespit eden tecrübeli hocanın Gomis ile Feghouli’yi ise kenarda tutması bekleniyor.

SİNAN’A İKAZ GELDİ

İlk hafta formayı kapan Sinan Gümüş’e hocasından ikaz geldi. Terim, Ankaragücü maçında girdiği ikili mücadelelerin 4’ünü kazanıp 9’unu kaybeden 24 yaşındaki futbolcuya, “Daha diri ve daha oyunun içinde olmalısın” diyerek isteklerini bildirdi.