UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off turu bugün oynanan maçlarla başladı. Play-off turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
BATE Borisov: 2 - PSV Eindhoven: 3
Benfica: 1 - PAOK: 1
Crvena Zvezda: 0 - Salzburg: 0
İlk maçların kalan 3 karşılaşması yarın oynanacak. Program şu şekilde:
22.00 Ajax - Dynamo Kiev
22.00 Mol Vidi - AEK Atina
22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gecenin sonuçları
22.08.2018 - 01:33 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçlar bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off turu bugün oynanan maçlarla başladı. Play-off turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
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577254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/577254.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Galatasaray
2
2
0
0
4
1
3
6
3
Malatyaspor
2
2
0
0
4
1
3
6
4
Kasımpaşa
2
2
0
0
5
3
2
6
5
Kayserispor
2
1
1
0
2
0
2
4
6
Konyaspor
2
1
1
0
6
5
1
4
7
Başakşehir
2
1
0
1
3
2
1
3
8
Ankaragücü
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Trabzonspor
2
1
0
1
3
3
0
3
10
Fenerbahçe
2
1
0
1
2
2
0
3
11
Sivasspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
12
Çaykur Rizespor
2
0
1
1
3
4
-1
1
13
Akhisar Bld.Spor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Bursaspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Antalyaspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Erzurum BB
2
0
0
2
3
6
-3
0
17
Göztepe
2
0
0
2
1
4
-3
0
18
Alanyaspor
2
0
0
2
0
3
-3
0
3. Hafta Maçları
24.8.2018
Çaykur Rizespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
25.8.2018
Mke Ankaragücü - Trabzonspor
25.8.2018
Göztepe - Fenerbahçe
25.8.2018
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
26.8.2018
Sivasspor - Kasımpaşa
26.8.2018
Beşiktaş - Antalyaspor
26.8.2018
Atiker Konyaspor - Bursaspor
27.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Akhisarspor
27.8.2018
Galatasaray - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
2
2
0
0
4
1
3
6
2
Boluspor
2
2
0
0
3
1
2
6
3
Gençlerbirliği
2
2
0
0
3
1
2
6
4
İstanbulspor
2
1
1
0
5
4
1
4
5
Altay
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Gaziantep BB
2
1
1
0
2
1
1
4
7
Hatayspor
2
1
0
1
3
2
1
3
8
Ümraniye
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Adana Demirspor
2
1
0
1
1
1
0
3
10
Denizlispor
2
1
0
1
1
1
0
3
11
Balıkesirspor
2
0
2
0
2
2
0
2
12
Afjet Afyonspor
2
0
1
1
4
5
-1
1
13
Adanaspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Elazığspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
15
Altınordu
2
0
1
1
1
2
-1
1
16
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
17
Osmanlıspor
2
0
0
2
0
2
-2
0
18
Karabükspor
2
0
0
2
1
4
-3
0