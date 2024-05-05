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Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! Gideceği tarih ve alacağı tazminat belli oldu

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Fatih Terim Panathinaikos&#039;tan ayrılıyor! Gideceği tarih ve alacağı tazminat belli oldu

Spor Haberleri

Sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim hakkında Yunan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Pana'da ayrılacağı iddia edilen Terim'in gideceği tarih ve alacağı tazminat da belli oldu.

Panathinaikos'taki geleceği sık sık tartışma konusu olan Fatih Terim hakkında, Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre; Terim sezon sonunda Pana'dan ayrılıyor. 

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor! Gideceği tarih ve alacağı tazminat belli oldu - 1. Resim

TAZMİNATI BELLİ OLDU

Metrosport adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Terim bu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos şimdiden yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Terim'in ayrılık tarihi için 25 Mayıs işaret edilirken "Kesin gelişmeler önümüzdeki günlerde Giannis Alafouzos önderliğinde netlik kazanacak." denildi.

Ayrıca habere Terim'in 1.1 milyon euroluk bir tazminatı olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Terim'in sözleşmesi Panathinaikos tarafından feshedilirse 1.1 milyon euroluk tazminat ödenecek. Fatih Terim istifasını sunarsa bu madde doğal olarak geçerliliğini kaybedecek."

 

Düzenleyen:  - Spor
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