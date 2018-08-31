Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmasında ise 11 Aralık Salı günü Portekiz temsilcisi Porto ile yine sahasında oynayacak. D Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomoti4v Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova