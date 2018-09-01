Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban "Şampiyonanın Türkiye'de özellikle Afyonkarahisar gibi bir Anadolu şehrinde düzenlenmesi büyük bir şans. Motokros dünyada en çok izlenen 10 spor dalı arasında. Yarışlar bugün 80 ülkede canlı yayınlanacak. 186 ülkede de 4 saat süreyle banttan yayınlanacak. Hâliyle Afyonkarahisar'ın reklamı yapılacak. Bunun yanı sıra yayınlar arasında ülkemizi ve ilimizi tanıtan gösterimler olacak. Afyonkarahisar turizmine değil, ülkemizin de turizmine hem tatil hem de spor turizmi anlamında çok büyük katkı sunmuş oluyoruz. Bugün 186 ülkede 4 saatten fazla bir süreyle bir yayın yapmanın veya yaptırmanın bedeli trilyonlarla ölçülemez. Bu tanıtımı parayla yaptıramayız. Motokros pistimizin, otellerimizin, hastanelerimizin, şehrimizin daha güzel, daha kullanışlı, daha rantabl olduğunu göstermiş olacağız. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı" ifadelerini kullandı. İHA

Kamp ateşi yandı, MotoFest başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, gönüllü motosiklet kulüpleri ve şirketlerin desteğiyle gerçekleştirilen Erciyes MotoFest, başladı. Türkiye’nin farklı illerinden festivale katılan motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası’nda kutladı. Etkinlik konserler, şovlar ve ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti. 3 gün sürecek festival, nefes kesen akrobasi gösterilerine, motokross yarışlarına, konserlere, DJ performanslarına ve ateş başı eğlencelerine sahne olacak.

Pedallar eleme turu için döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde cross-country eleme yarışı (XCE) ile başladı. Festivalin koordinatörü Mehmet Nuri Özden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya’da organize edilen yarışların hafta sonuna kadar süreceğini kaydetti. Özden, "Köy buluşmasında günlük ortalama 40 kilometre yol kat eden sporcular, bölgenin tabii güzellikleri arasında gezinti yapıyor. Eliminatör ve etap yarışları üç gün sürecek. Yarın 250 sporcunun katılımıyla 107 ve 41 kilometrelik yarışlar düzenlenecek" dedi.

Lav kalıntısında off-road

Iğdır'da bir araya gelen sporcular, doğa sporlarının gözde mekanlarından olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde off-road heyecanı yaşıyor. Lav kalıntılarının oluşturduğu engebeli alanlar off-road sporcuları için adeta doğal bir pist imkânı sunarken, dağın 800 rakımdan 3 bin 400 rakıma kadar sunduğu tabii güzellikler de büyük ilgi çekiyor.