Semih Kılıçsoy ve Rashica 11'de yok! Topraktepe, maç öncesi sebebini açıkladı

Türkiye Kupası final maçında Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Rashica'nın neden 11'de oynamadığını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de oynaması bekleniyordu ancak milli yıldız maça kulübede başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Kılıçsoy'un neden 11'de oynamadığını açıkladı.

OYUNCULAR FİNALİN BİLİNCİNDE

A Spor'a konuşan Topraktepe, karşılaşmayla ilgili olarak "Her şeye hazırlandık. Bu saatten sonra artık her şey oyuncularımızda. Onlar da artık finalin bilincinde. İnşallah onlar da en iyi şekilde sahada her şeylerini yansıtacaklar." ifadelerini kullandı.

SEMİH VE RASHICA AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı teknik adam, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın ilk 11'de yer almaması hakkında ise "Semih'in ufak tefek sıkıntıları var ama kadromuzda. Rashica da Hatayspor maçında sakatlanmıştı. 5 gündür idmana çıkmıyordu, dün idmana çıktı. Rashica da kulübede. İkisi de ilerleyen dakikalarda ihtiyacımız olursa oyuna girecekler." diye konuştu.