Mezuniyet töreninde 'helyum gazı' patlaması! Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te 'pes' dedirten yolculuk! Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı

Gaziantep'te 'pes' dedirten yolculuk! Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı

Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı. Patlama nedeniyle yaralanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Ayıntap Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Kutlamalar sırasında helyum gazı dolu balonlar patladı, facianın eşiğinden dönüldü.

10 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Helyum gazı dolu balonların neden patladığı henüz öğrenilmezken, patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."