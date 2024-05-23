Jeneratör faciası! Kalacak yeri olmayan öğrenciler feci şekilde öldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'da bir müzik stüdyosunda kalan 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde kalacak yerleri olmadığı için müzik stüdyosunda kalan üniversite öğrencileri feci şekilde hayatını kaybetti.
Öğrenciler, uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kaldı. Stüdyoda dumanı soluyanlardan 7'si öldü, öğrencilerden bazıları ise hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
SIK SIK KESİNTİ YAŞANIYOR
Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı