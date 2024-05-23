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Jeneratör faciası! Kalacak yeri olmayan öğrenciler feci şekilde öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Jeneratör faciası! Kalacak yeri olmayan öğrenciler feci şekilde öldü
Nijerya, Üniversite, Jeneratör, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da bir müzik stüdyosunda kalan 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

 

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde kalacak yerleri olmadığı için müzik stüdyosunda kalan üniversite öğrencileri feci şekilde hayatını kaybetti.

Öğrenciler, uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kaldı. Stüdyoda dumanı soluyanlardan 7'si öldü, öğrencilerden bazıları ise hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SIK SIK KESİNTİ YAŞANIYOR

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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