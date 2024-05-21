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Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü
Nijerya, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nijerya'da yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Feci olayda çok sayıda kişi yaralanırken, bölgedeki evlerin kundaklandığı da belirtildi.

Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde dün akşam motosikletli ve silahlı saldırganlar yerleşim bölgelerine baskın düzenledi.

EVLERİ KUNDAKLADILAR

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklama göre sivillere ateş açan saldırganlar, çok sayıda evi ise kundakladı. Açıklamada, saldırı sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunduğu biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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