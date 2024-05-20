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Küçükçekmece'deki uzun namlulu dehşete tutuklama!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece’de bir otel 4 farklı tarihte uzun namlulu silahla kurşunlanmıştı. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Yılbaşından bu yana 1 şüpheli tarafından uzun namlulu silahla 4 defa kurşuna dizilen otel ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde saklandıklarını ve kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğunu belirledi. Burada şüphelileri takibe alan polis, motosikleti almaya gelen 26 yaşındaki M.Y'yi kıskıvrak yakaladı.

Küçükçekmece'deki uzun namlulu dehşete tutuklama! - 1. Resim

UZUN NAMULULU SİLAH, FİŞEK VE DAHA NELER NELER

Zanlının üst aramasında saklandıkları dairenin anahtarı ele geçirildi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada suç aletleri ele geçirildi. 1 uzun namlulu silah, silaha ait 2 şarjör, fişekler, 1 sürgü kısmı olmayan tabanca, 1 tabanca şarjörü, 2 çalıntı plaka ile olayda kullanılan kask ile eylemdeki kıyafetleri bulundu.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Emniyette M.Y'nin 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA OTELİ TARADILAR

Öte yandan, şüphelilerin farklı tarihlerde otele silahla ateş açması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle otelin önüne gelmesi, uzun namlulu silahla ateş açması ve kaçması yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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