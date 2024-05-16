Nijerya'da alçak saldırı... Camii'nin kapısını kilitleyip ateşe verdi!

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Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde bir saldırgan, bir camiye benzin dökerek ateşe verdi. Camii'de ibadet eden 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Nijerya, bir camiye gerçekleştirilen saldırının şoku ile sarsıldı. Bir saldırgan Kano eyaletindeki bir camiye benzin döktü ve ateşe vermeden önce kapıları kilitledi. Saldırı, mirasın paylaşımı konusunda çıkan bir tartışma nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Polis 38 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Olay, Çarşamba günü Kano eyaletinin Gezawa bölgesinde sabah namazı sırasında meydana geldi.

Mahalle sakinleri, saldırının ardından alevlerin camiyi sardığını, ibadet edenlerin kilitli kapıları açmaya çalışırken feryat ettiğini söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlamayı duyan komşular içeride mahsur kalanların yardımına koştu.

Polis açıklamasında, saldırıya yanıt olarak Kano'daki bomba uzmanlarının da aralarında bulunduğu kurtarma ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği belirtildi. Polis daha sonra saldırıda bomba kullanılmadığını doğruladı.

İTFAİYEYİ ARAMADILAR

Kano'daki İtfaiye Teşkilatı, yangın başlar başlamaz kendilerini aramadıklarını belirterek, durumu çok daha hızlı kontrol altına alabileceklerini söyledi. Kano İtfaiyesi sözcüsü Saminu Yusuf, BBC'ye olayla ilgili haberi yerel halkın yangını söndürmesinin ardından aldıklarını söyledi.

Yusuf, "Böyle bir durumda insanların bizi araması gerekirdi ancak normale dönene kadar bölgeden herhangi bir çağrı almadık" diye ekledi.

"TERÖR EYLEMİ DEĞİL"

Polis, şüphelinin cami içindeki bazı aile üyelerini hedef aldığını iddia ederek, eylemlerinin miras anlaşmazlığının bir parçası olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Yerel polis şefi Umar Sanda, olay yerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Olanlar herhangi bir terör eylemiyle ilgili değil, miras paylaşımı sonucunda ortaya çıkan bir çatışmaydı. Şüpheli şu anda bizimle birlikte ve yararlı bilgiler veriyor." açıklamasında bulundu.

İlk raporlar, saldırıda bir ibadetçinin öldüğünü söyledi ancak daha sonra Kano'daki Murtala Muhammed İhtisas Hastanesinde tedavi gören başka kurbanların da ölmesiyle ölü sayısı arttı. Polise göre, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kurban hâlâ hastanede tedavi görüyor.