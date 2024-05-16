Gazze'de son durum... İsrail bunu konuşuyor... Kendi askerlerini vurdular!

7 Ekim'den beri İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nden haberler gelmeye devam ediyor. Cibaliya Kampı'nda 5 İsrail askeri 'dost ateşi'yle öldü, 3'ü ağır 7'sinin de yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığını vurgulaması da dikkat çekti. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti 5 İSRAİL ASKERİ "DOST ATEŞİYLE" ÖLDÜ

İSRAİL'DE GALLANT DEPREMİ

GAZZE'DE 15.000'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ

HİZBULLAH 'EN DERİN' SALDIRISINI İSRAİL'E GERÇEKLEŞTİRDİ!

16.05.2024 07:00

5 İSRAİL ASKERİ "DOST ATEŞİYLE" ÖLDÜ

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun "kara saldırısını genişlettiğini" duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda 5 İsrail askeri 'dost ateşi'yle öldü, 3'ü ağır 7'si de yaralandı.

İsrail ordusunun ön raporunda, paraşütçü birlikleriyle ile birlikte hareket eden bir İsrail tankının, dün akşam askerlerin bulunduğu bir binayı 2 kez hedef aldığı aktarıldı. Tankçı birliğinin, paraşütçülerden önce bölgeye geldiği ve paraşütçülerin de bölgeye ulaşmasının ardından söz konusu binada konuşlandığı belirtildi. Akşam saatlerinde başka bir paraşütçü birliğin bölgeye gelerek, 2 İsrail tankına aynı binaya girdiklerini haber verdiği belirtildi.

Tankçı birliğinin söz konusu binanın pencerelerinden birinde silah namlusu tespit etmesi üzerine binaya iki kez ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'ndan Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş İlan Cohen (20) ve Çavuş Betzlel David Shashuah (21) olduğu kaydedildi.

16.05.2024 06:00

İSRAİL'DE GALLANT DEPREMİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'de bir kez daha gündemde. Hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığını vurgulayan Galant, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'deki sivil ve askeri yönetimi ele geçirme planının olmadığını açıkça ilan etmeye çağırdı.

16.05.2024 05:00

GAZZE'DE 15.000'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ

7 Ekim'den bu güne İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 35.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölen çocuk sayısı ise 15.000'i aştı.

16.05.2024 04:00

HİZBULLAH 'EN DERİN' SALDIRISINI İSRAİL'E GERÇEKLEŞTİRDİ!

Hizbullah güçleri, İki silahlı insansız hava aracı (SİHA)'nı kullanarak, İsrail'deki 'en derin saldırısını' gerçekleştirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Hizbullah'ın 2 SİHA'dan biri İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken, diğeri ise Lübnan sınırından yaklaşık 35 km uzaklıktaki Golani Kavşağı yakınlarındaki bir askeri tesisi" vurdu.

Hizbullah, saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırılara bir cevap olduğunu duyurdu. İsrail karşılık olarak Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde gece boyunca en az 15 saldırı düzenleyerek cevap verdi.

Yer: Gazze