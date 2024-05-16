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Kıbrıs Rum Kesimi'nde alçak provokasyon... Camiye saldırdılar!

Düzenleyen: / Kaynak: TRT Haber
- Güncelleme:
Kıbrıs Rum Kesimi&#039;nde alçak provokasyon... Camiye saldırdılar!
Kktc Dışişleri Bakanlığı, Limasol, Haber

Dünya Haberleri  / TRT Haber

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde geçen sene olduğu gibi bu sene de bir camiye saldırı düzenlendi. Sprey boyayla yapılan saldırıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada camiye yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Limasol kentindeki tarihi Arnavut Camii'nin duvarlarına yazılar yazıldığı ve caminin tahribata uğratıldığı belirtildi.

TÜRK VE İSLAM KARŞITLIĞI

Açıklamada, "Bu yöndeki saldırılar, Güney’deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına karşı beslenen tahammülsüzlüğün açık bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.

Saldırının faillerinin en kısa sürede bulunarak cezalandırılması ve bu gibi saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

İLK SALDIRI DEĞİL

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki Arnavut Camii'ne gerçekleştirilen saldırı, bölgede İslam'a yönelik ilk saldırı değil. Geçtiğimiz sene de Limasol'de bir camiye molotoflu saldırı düzenlenmiş, KKTC ve Türkiye'den saldırıyla ilgili sert karşılık gelmişti.

Saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazılmıştı. Camii'nin kapısı, saldırı sonucu zarar görüştü.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde alçak provokasyon... Camiye saldırdılar! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: TRT Haber
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