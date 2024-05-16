Putin'den Çin'e üst düzey ziyaret... Batı'ya karşı birleştiler!

Rusya'dan Çin'e üst düzey ziyaret... Putin ile Xi Jinping bir araya gelecek

Rusya'dan Çin'e üst düzey ziyaret... Putin ile Xi Jinping bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e üst düzey ziyaret gerçekleştirerek devlet başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı ile artan gerilime karşı atılacak ortak adımlar masada.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya liderinin bugün başlayan resmi ziyaretinde Pekin'de “eski dostu” Vladimir Putin'i karşıladı ve Çin'in güvenilir bir dost olarak gördüğü Rusya'nın rolünü yeniden doğruladı.

Xi, Büyük Halk Salonuna gelen Putin'i sıcak bir şekilde karşıladı. İki lider, ikili görüşmeler için salona girmeden önce Putin'in onuruna en üst düzey karşılama olan bir şeref kıtası düzenledi.

Perşembe sabahı erken saatlerde, eyalet meclis üyesi Shen Yiqin ve PLA onur muhafızları, iki günlük resmi ziyaretinin başlangıcında Rus lideri karşılamak üzere havaalanındaydı.

"ÇİN RUSYA'NIN DOSTUDUR"

Xi, görüşmelerin açılış konuşmasında, "Çin, Rusya'nın her zaman güvenilir bir komşusu, dostu ve ortağı olmaya hazırdır. Ortaklaşa ulusal kalkınmayı başararak, birlikte adaleti savunacağız." dedi.

Çin-Rusya ilişkilerinin "uluslararası dinamikteki fırtınalara ve değişimlere" direnmesini memnuniyetle karşılayan Xi, ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesinin aynı zamanda bölgede ve dünyada barış, istikrar ve refaha da katkıda bulunduğunu söyledi.

Xi Jinping, "Çin-Rusya ilişkileri, değişen uluslararası dinamiklere karşı testten geçti ve büyük ve komşu ülkeler için karşılıklı saygı, samimiyet, uyumlu bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği açısından bir model oluşturdu." açıklamasında bulundu.

PUTİN'İN İLK ZİYARETİ

Putin, bu ayın başlarında beşinci dönem için başkan olarak yemin etmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatine çıkıyor. Son kabine değişikliği aynı zamanda Çin'le çalışma konusunda deneyimli yetkililerin göreve gelmesini sağladı.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre önce, 2022'de iki ülkenin "sınırsız" ortaklıklarını kurmasından bu yana Putin'in Çin'e yaptığı ikinci ziyaret. İlişkiler Ekim ayındaki başka bir geziyle güçlendi ve son yüz yüze görüşmelerde daha da derinleşmesi bekleniyor.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya yakın zamanda verdiği bir röportajda Putin, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığı övdü ve bunun ulusal çıkarlar ve derin karşılıklı güven üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Putin yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu başkanlığını resmen devraldıktan sonra ziyaret edeceğim ilk devlet olarak Çin'i seçmemi belirleyen şey, ülkelerimiz arasındaki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki stratejik ortaklıktı. Sanayi ve yüksek teknoloji, uzay ve barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer yenilikçi sektörlerde daha yakın işbirliği kurmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Putin'in ziyareti, Xi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB başkanı Ursula von der Leyen ile Paris'te buluştuğu ve Pekin'in Rusya'ya silah satmayacağı sözünü verdiği son Avrupa turunun hemen ardından geldi.

Çin-Rusya ticareti, büyük ölçüde Çin'in Rus petrolü ithalatı ve otomobil, elektronik ve endüstriyel ekipman ihracatının etkisiyle, 2020'de ulaşılan 108 milyar ABD dolarının iki katından fazlasına, 2023'te 240 milyar ABD dolarına ulaştı.

2012'den bu yana Xi ile 40'tan fazla kez görüşen Putin, Rusya ile güçlü kültürel bağlara sahip olan Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de ikili ticaret fuarının yanı sıra 4. Rusya-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'na da katılacak.