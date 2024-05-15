Rusya'dan Çin'e üst düzey ziyaret... Putin ile Xi Jinping bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki müttefik arasındaki birlikteliğin son göstergesi olarak bu hafta Çin'e iki günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu hafta Çin'e bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki günlük ziyareti sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra ortak endişe kaynağı olan uluslararası ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

İLK YURTDIŞI GEZİSİ ÇİN'E

Kremlin, geziyi doğruladı ve Putin'in Şi'nin daveti üzerine gittiğini söyledi. Bu, Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak beşinci dönemine başlamasından bu yana yapacağı ilk yurtdışı gezisi olacak.

Pekin, Ukrayna'daki çatışmada Moskova'yı siyasi olarak destekledi ve Rus savaş çabalarına katkıda bulunduğu düşünülen makine aletleri, elektronik ve diğer ürünleri ihraç etmeye devam etti.

Çin aynı zamanda Kremlin'in kasasını dolu tutan önemli bir enerji kaynağı ihracat pazarı. Pekin kendisini çatışmada tarafsız bir taraf olarak göstermeye çalıştı ancak Batı'ya karşı Rusya ile "sınırsız" bir ilişki ilan etti.

ÇİN YAPTIRIMLARA KARŞI

Taraflar ayrıca bir dizi ortak askeri tatbikat düzenlerken Çin, Ukrayna'ya karşı iki yıldır sürdürdüğü fetih harekatına karşılık olarak Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulanmasına sürekli olarak karşı çıktı.

İki devlet, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da nüfuz kazanmaya çalışırken demokrasiler ve NATO ile giderek daha fazla anlaşmazlık yaşıyor.

Putin'in ziyareti, Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği ve gerekirse güç kullanarak ilhak etmekle tehdit ettiği, kendi kendini yöneten ada demokrasisi Tayvan'ın bir sonraki başkanı William Lai Ching-te'nin pazartesi günkü yemin töreninden sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Şi geçen hafta, Rusya'ya yakın olduğu düşünülen Macaristan ve Sırbistan'ı da kapsayan beş günlük bir Avrupa ziyaretinden döndü.

Şi'nin beş yıldır kıtaya yaptığı ilk ziyaret olan bu gezi, Çin'in nüfuzunu arttırma ve bir tarafta AB ve NATO ile diğer tarafta henüz tanımlanmamış otoriter uluslar bloğu arasında, konut krizi ve dramatik bir şekilde yavaşlayan iç ekonomik büyümenin ortasında sallanan Çin ekonomik etkisiyle desteklenen bir ayrılık oluşturma girişimi olarak görüldü.

Geçtiğimiz hafta Şi, Rusya'ya yakın olduğu düşünülen Macaristan ve Sırbistan duraklarını da içeren beş günlük bir Avrupa ziyaretinden döndü. Bu gezi, Çin'in Avrupa'daki itibarını arttırma ve AB ile Pekin'in ekonomik etkisiyle desteklenen bir uluslar bloğunun arasını açma girişimi olarak görüldü.