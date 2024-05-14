ABD'den Ukrayna'ya sarsılmaz destek! Blinken, Kiev'in uzun vadeli güvenliği için taahhüt verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için başkent Kiev'e ziyaret etti. ABD'nin sarsılmaz desteğini vurgulayan Blinken, Kiev'in uzun vadeli güvenliği için taahhüt verdi.

Kırım'ın 2014 yılında ilhakıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşı Rus birliklerin 2022 yılında Ukrayna sınırlarına saldırmasıyla daha da şiddetlendi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın 3. yılında Moskova yönetimi Harkiv'de ilerleyişini sürdürüyor.

Bugüne kadar milyarlarca dolarlık yardım yapan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna yönetimine desteğini göstermek için bugün Kiev'i ziyaret etti. "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadeleriyle ziyaretinin gerekçesini açıklayan Blinken, Kiev yönetiminin uzun vadeli güvenliğini taahhüt etti.

Basın toplantısında açıklama yapan Blinken, "On yıllık anlaşmamız kapsamında ABD, Ukrayna'nın savunmasını ve güvenliğini bir dizi temel imkanlarla destekleyecektir" dedi.

"Ukrayna'nın sürdürülebilir, uzun vadeli destek için ortaklarına güvenebileceğini" vurgulayan Blinken, "Rusya veya başka biri Ukrayna'ya saldırırsa, tehdidi geri püskürtmenize nasıl yardımcı olacağımızı koordine etmek için Ukrayna ile derhal en üst düzeyde çalışacağız" dedi.