Gaziantep'te 'pes' dedirten yolculuk! Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin tehlikeli yolculuğu, vatandaşların kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şoförün otomobilin ön camından ayağını sarkıttığı görülüyor.

Gaziantep’te İpek Yolu üzerinde seyir eden bir araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete çevirdi. Araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan kişi ayaklarını otomobilin ön camından dışarıya çıkararak uzun süre aracı kullanmaya devam etti.

Rahat tavırları ile adeta canlarını hiçe sayan sürücü ve yanında bulunan kişinin görüntüleri yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.