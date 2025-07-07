1. Lig'de fikstür çekildi! İşte ilk haftanın maçları ve detaylar

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi, maç programı belli oldu. İşte ilk haftanın maçları ve detaylar...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesi konuşan Mecnun Otyakmaz, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" sözleriyle şehitlerimizi andı.

"ÇEKİŞMELİ VE HEYECANLI BİR LİG YAŞAYACAĞIZ"

Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Otmakmaz, "Yeni bir sezonu daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz sezon ligimizde yer alan kulüplerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de seyir zevki ve rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah yeni sezonda da çok daha çekişmeli ve heyecanlı bir lig yaşayacağız" dedi.

TRENDYOL 1. LİG'DE SEZON PLANLAMASI

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek.

İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde: