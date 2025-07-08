Filistin halkı zulüm ordusuna direniyor! İsrailli askerler pusuya düşürüldü: Ölüler var

Gazze’nin kuzeyinde Filistinli direnişçilerin düzenlediği pusuda en az 5 İsrail askeri öldü, 10'dan fazlası yaralandı. İsrail medyası, olayın “olağandışı” ve “zorlu” bir saldırı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürerken, Filistinliler dikkat çeken bir direniş örneği sergiledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Filistinli direnişçiler tarafından düzenlenen pusuda en az beş İsrail askeri hayatını kaybetti, 10'dan fazla asker ise yaralandı.

"OLAĞANDIŞI" BİR PUSU

İsrail medyası, pazartesi günü gerçekleşen saldırıyı “alışılmadık” ve “zorlu” olarak nitelendirirken, pusunun son haftalardaki en ciddi direniş eylemlerinden biri olduğu bildirildi.

Yaklaşık 15 kişilik İsrail askerî birliğini hedef alan saldırıya ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ancak İsrail ordusu, olayla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı Gazze operasyonu kapsamında şu ana kadar 57.500’den fazla Filistinlinin, çoğunluğu kadın ve çocuk, hayatını kaybettiği, Filistin sağlık yetkilileri tarafından bildirildi.

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Gerginliğin tırmandığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşme öncesi konuşan Trump, İsrail ile Hamas arasında bu hafta bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini söyledi.