Netanyahu-Trump görüşmesi ABD'yi karıştırdı! "Bugün bizim için utanç günü"

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını eleştirdi. Sanders, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün." ifadesini kullandı.

bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"AMERİKA İÇİN UTANÇ VERİCİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Joe Biden gibi, sistematik olarak Filistinlileri öldüren ve aç bırakan Netanyahu hükümetine "yardım ve yataklık" ettiği değerlendirmesinde bulunan Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlanan bir savaş suçlusunun bugün Beyaz Saray'da tekrar ağırlanacağına işaret etti.

Sanders paylaşımında, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün" ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray, yerel saatle bu akşam bir araya gelecek Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri dahil, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele alacaklarını duyurmuştu.