Beyaz Saray Trump'ın önceliğini açıkladı! İlk hedef savaşı sona erdirmek

Gazze'de ateşkes için gözler ABD'den gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Trump bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek. Kritik görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama geldi. Beyaz Saray, Trump'ın önceliğinin savaşı sona erdirmek olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı kritik görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "en büyük önceliğinin" Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak olduğunu belirtti.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta sonu Katar'a gideceğini ve İsrail ile Filistinli militan grubun dolaylı görüşmelerde bulunacağını basın sözcüsü Karoline Leavitt açıkladı.