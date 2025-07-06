Ateşkes için kendi çıkarlarına işaret etti: "Trump ile ilerleme sağlanabilir"

Gazze'de 60 günlük ateşkese Hamas'ın verdiği olumlu cevabı 'kabul edilemez' diyerek reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ateşkes müzakereleri konusunda ilerleme sağlayacağını söyledi.

İran ile 12 günlük savaşın ardından Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 60 günlük ateşkesi kabul etti. Ateşkes için birkaç değişiklik talep eden Hamas'ın cevabını 'kabul edilemez' bulan İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gitti.

Netanyahu, havalimanında ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber İsrail kabinesinde Gazze kavgası! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı birbirine girdi

TRUMP: ATEŞKES İÇİN NETANYAHU'YA BASKI YAPACAĞIM

Gazze'de barış isteyen Trump, "Gazze konusunda Netanyahu'ya karşı çok kararlı olacağım, o da savaşı bitirmek istiyor. Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşma olacak" sözleriyle İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

İSRAİL HAMAS'IN CEVABINI REDDETTİ

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu cevabını" arabuluculara illetti. Ateşkesin uygulanması için İsrail de müzakere heyetini göndereceğini açıkladı. Ancak İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ın talep ettiği değişiklikler işaret edilerek ateşkes teklifine verilen cevabın "kabul edilemez" olduğu bildirildi.

"KABUL ETTİĞİMİZ ŞARTLARDA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye uçmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Netanyahu, 20 sağ, 30 ölü İsrailli esir bulunduğunu hatırlatarak hepsini geri getirmek için çalıştıklarını ileri sürdü.

"Barış çemberini hayal edebileceğimizin çok ötesine genişletme fırsatı var." diyen Netanyahu,Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırmaları gerektiğini iddia ederek, "Kabul ettiğimiz şartlarda anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. Net talimatlarla müzakere etmek üzere bir ekip gönderdim. Trump ile yapacağım görüşme bu konuda ilerleme sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun uçağında oğlu Yair Netanyahu ve olağandışı bir şekilde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de bulunduğunu aktardı.

Netanyahu'nun ABD'de Başkan Trump'ın yanı sıra, diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.