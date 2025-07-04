Dünyaya duyurdular! Hamas'tan Gazze'de ateşkes teklifine cevap geldi

Filistinli bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin arabuluculuğunda sunulan Gazze'de ateşkes önerisine olumlu cevap verdiğini söyledi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu cevap verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır." ifadelerine yer verildi.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu cevabını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

"CİDDİ BİR MÜZAKERE TURUNA GİRMEYE TAMAMEN HAZIRIZ"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife, Filistinli siyasi gruplarla istişare sonucunda verilen "olumlu cevabın" arabuluculara iletildiği belirtildi. Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu cevap verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Tel Aviv'den Hamas'ın cevabına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yarın akşam siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.

TRUMP, İSRAİL'İN GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.