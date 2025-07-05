60 günlük ateşkes için yeni gelişme! Müzakere heyeti Doha'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından Hamas'tan olumlu cevap gelmişti. İsrail müzakere heyetinin, Hamas ile şartları görüşmek üzere Doha'ya gideceği öğrenildi.

İran ile 12 günlük savaşın ardından Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail, ateşkesi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaya duyurduğu gelişmenin ardından İsrail'den dikkat çeken bir karar geldi.

HAMAS OLUMLU CEVAP VERMİŞTİ

Trump'in İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu cevabını" arabuluculara illetti. Hamas, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine verilen cevabın Filistinli gruplarla gerçekleştirilen ve ulusal mutabakatla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından verildiğini açıkladı.

İSRAİL HEYET GÖNDERMEYİ KABUL ETTİ

İsrail basınına konuşan üst düzey yetkili, hükümetin, ABD’nin önerdiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin dolaylı müzakereler için heyet göndereceğini söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail heyetinin bu gece ya da yarın Doha’ya gitmek üzere yola çıkabileceği aktarıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail’de bu akşam ABD’nin taraflara sunduğu ateşkes anlaşması teklifini görüşmek üzere güvenlik kabinesinin toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, Hamas'ın dün ateşkes anlaşması teklifine ilişkin arabuluculara ilettiği "olumlu cevabın" da ele alınacağı kaydedildi.

İSRAİL GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA HIZ KESMİYOR

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana yerinden edilmişlerin çadırları, yardım dağıtım noktalarında yiyecek almak için bekleyenler, evler ve barınma merkezlerine düzenlediği saldırılarla ilgili Hamas'tan açıklama yapıldı.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırıma hız kesmeden devam ettiğini gösterdiği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 61 Filistinli hayatını kaybetti.