Trump'tan "Gazze'de ateşkes" açıklaması: Gelecek hafta olabilir

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmesinin önümüzdeki hafta yapılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta "Gazze konusunda bir anlaşma yapılabileceğini" ve durumun değişebileceğini belirterek iyimser olduğunu söyledi.

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"GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR"

Trump, ateşkes anlaşması konusunda ne kadar iyimser olduğu sorusuna 'çok' şeklinde cevap verdi ancak 'günden güne değişiyor' diye de ekledi.

Hamas'ın önerilen ateşkes görüşmelerine olumlu cevap verdiği yönündeki haberlere dair konuşan ABD Başkanı şunları söyledi: "Bu iyi. Bana bu konuda bilgi vermediler. Bunu bitirmeliyiz. Gazze konusunda bir şeyler yapmalıyız."